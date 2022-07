Regierungskrise: Johnson droht konservativen Abgeordneten mit Neuwahl

"Stehaufmännchen" Boris Johnson kämpft um sein politisches Überleben – wieder einmal. © JUSTIN TALLIS

London – Der schwer in Bedrängnis geratene britische Premier Boris Johnson muss offenbar frühestens kommende Woche mit einem weiteren Misstrauensvotum rechnen. Das zuständige 1922-Komitee seiner Konservativen habe die Regeln nicht geändert, berichteten Medien in London am Mittwochabend. Vielmehr solle am Montag eine neue Komiteespitze gewählt werden. Da dann aber vermutlich parteiinterne Gegner Johnsons die Oberhand gewinnen dürften, wird anschließend eine Regeländerung erwartet.

Nach den aktuellen Vorschriften darf es nach einem gewonnenen Misstrauensvotum ein Jahr lang keine weitere Abstimmung geben. Johnson hatte erst vor kurzem ein Votum überstanden, wenn auch nur knapp. Seitdem hat die Zahl der Tory-Abgeordneten, die Johnsons Rücktritt fordern, aber deutlich zugenommen. Zwei Minister, mehrere Staatssekretäre und zahlreiche weitere konservative Amtsträger traten zurück. Johnson betont, er wolle dennoch weitermachen.

„Werde nicht zurücktreten"

Zum Ende einer direkt im Fernsehen übertragenen Ausschusssitzung lehnte der Premier am Mittwoch erneut einen Rücktritt ab. "Ich werde nicht zurücktreten", sagte er. "Und Neuwahlen sind ehrlich gesagt das letzte, was dieses Land braucht." Medienberichten zufolge will eine Gruppe von Ministern ihn auffordern, sein Amt niederzulegen.

Den Abgeordneten seiner Konservativen Partei drohte Johnson für den Fall einer Revolte mit einer Neuwahl. Es werde nur zu einer vorgezogenen Parlamentswahl kommen, wenn "Leute" sein Mandat missachteten, sagte der Premier. Er betont stets, er habe mit seinem fulminanten Wahlsieg 2019 ein starkes Mandat erhalten.

Falls es zur Neuwahl kommt, dürften zahlreiche konservative Abgeordnete ihre Mandate verlieren. Das geht aus Umfragen hervor. Kommentatoren wiesen daher darauf hin, dass Johnson mit der Androhung versuchen könnte, ein neues Misstrauensvotum abzuwehren oder eine solche Abstimmung zu verhindern.

Eisige Stimmung im Unterhaus

Ausgelöst hatte die Regierungskrise eine Affäre um Vorwürfe sexueller Übergriffe durch ein führendes Fraktionsmitglied. Mehrere konservative Parteifreunde riefen Johnson bei der Fragestunde im Parlament am Mittwoch direkt oder indirekt zum Rücktritt auf. Die Stimmung auf den Bänken der Konservativen im Unterhaus - normalerweise wird der Premier dort mit lautstarken "Yeah, Yeah, Yeah"-Rufen angefeuert - war eisig. Teilweise herrscht Grabesstille.

"Bye, Boris!", johlten die Oppositionsbänke, als der 58-Jährige das Unterhaus verließ. "Ist dies der erste bestätigte Fall, in dem das sinkende Schiff eine Ratte verlässt?", höhnte Labour-Oppositionsführer Keir Starmer.

Entscheidung könnte Johnson abgenommen werden

Auf den Gängen des Parlaments wird gemunkelt, dem Premier könne die Entscheidung über Verbleib im Amt oder Abgang bald abgenommen werden. Noch am Mittwoch sollte das einflussreiche 1922-Komitee tagen, in dessen Kompetenz es liegt, die Regeln für ein Misstrauensvotum gegen den Tory-Parteichef festzulegen.

Der in Tory-Kreisen hervorragend vernetzte Journalist James Forsyth vom konservativen "Spectator"-Magazin zitierte ein einflussreiches Mitglied des Gremiums damit, man wolle Johnson die Pistole auf die Brust setzen. Sollte er nicht freiwillig zurücktreten, werde man den Weg für das Misstrauensvotum freimachen. Spekuliert wurde, dass es bereits am Donnerstag zu einem neuen Misstrauensvotum kommen könnte. Sollte die Mehrheit dafür in dem Komitee fehlen, könnte dem zunächst eine Wahl zur Neubesetzung vorausgehen.

Johnson hatte erst vor einem Monat eine Misstrauensabstimmung in seiner Fraktion knapp überstanden. Den bisherigen Regeln der Tory-Partei zufolge darf für die Dauer von zwölf Monaten nach der Abstimmung kein neuer Versuch unternommen werden. Doch die Forderungen nach einer Änderung der Regeln wurden am Mittwoch deutlich lauter.

Wichtige Minister legten Amt zurück

Johnson kämpft nach dem Rücktritt von zwei wichtigen Ministern so stark wie nie zuvor um sein politisches Überleben. Begleitet von scharfer Kritik am Regierungschef legten am Dienstag zunächst Gesundheitsminister Sajid Javid und nur Minuten später auch Finanzminister Rishi Sunak ihre Ämter nieder. Beide nahmen dabei vor allem den Führungsstil des 58-jährigen Johnson ins Visier. Damit ist das Land in eine schwere Regierungskrise gestürzt.

Der Regierungschef stehe nach knapp drei Jahren Amtszeit am Abgrund, titelten am Mittwoch mehrere Blätter. Johnsons Zukunft hänge an seidenem Faden, schrieb die Zeitung Telegraph. Die konservative Times forderte den Premierminister auf, zum Wohle des Landes zurückzutreten – "Game over", das Spiel sei aus.

Nach all dem Schmutz, den Skandalen und dem Versagen steht fest, dass diese Regierung jetzt zusammenbricht. Labour-Parteichef Keir Starmer

Der Premier habe trotz aller Kritik keinen Kurswandel eingeleitet, betonte Javid in seinem am Abend veröffentlichten Rücktrittsschreiben an den Premier. "Mir ist klar, dass sich diese Situation unter Ihrer Führung nicht ändern wird." Sunak schrieb, sein Ansatz und Johnsons seien "zu unterschiedlich". Mehrere konservative Abgeordnete lobten die Politiker für ihre Haltung.

"Um Himmels willen, hau ab"

Zwar versicherten umgehend zahlreiche andere Kabinettsmitglieder wie Vizepremier und Justizminister Dominic Raab oder Außenministerin Liz Truss dem Premier ihre Unterstützung. Zudem gilt Johnson als Stehaufmännchen; er hat mehrere Skandale überlebt. Aber die Stimmung innerhalb seiner Konservativen Partei ist am Boden. Der Premier müsse zurücktreten, sagte ein Kabinettsmitglied dem Sender Sky News.

"Meine Botschaft an Boris wäre: Um Himmels willen, hau ab", sagte der Tory-Parlamentarier Andrew Murrison, der zuvor als Staatsminister für Nordirland zurückgetreten war, der BBC. Der bisherige Vize-Generalsekretär der Partei, Bim Afolami, kritisierte Johnsons Vorgehen im jüngsten Skandal um Belästigungsvorwürfe gegen einen ranghohen Tory als "wirklich erschreckend". Er könne dieses Verhalten nicht länger verteidigen, sagte Afolami, der ebenfalls zurücktrat.

Skandal um sexuelle Belästigung löste Polit-Beben aus

Direkter Anlass für das Londoner Polit-Beben ist Johnsons Verhalten im jüngsten Skandal um sexuelle Belästigung durch ein führendes Fraktionsmitglied seiner Tory-Partei. Dass sich der Premierminister kurz vor den Rücktritten im Sender BBC entschuldigte und einräumte, die Berufung des Abgeordneten Chris Pincher zum sogenannten Vize-Whip sei ein Fehler gewesen, änderte nichts mehr an den Rücktritten – oder war für die beiden Minister sogar der letzte Tropfen.

Die Whips – auf Deutsch wörtlich "Peitschen" – sollen für Fraktionsdisziplin sorgen. Pincher war vorige Woche zurückgetreten, nachdem Medien berichtet hatten, dass er schwer betrunken zwei Männer begrapscht habe.

Gesundheitsminister Sajid Javid (l.) und Finanzminister Rishi Sunak sind zurückgetreten. © imago, AFP

Die Regierung wurde von der Entwicklung überrollt. Dabei lief die Reaktion wie so oft bei Johnson. Zunächst legte der Premier nahe, dass der Fall mit Pinchers Rücktritt abgeschlossen sei. Als der Protest lauter wurde, suspendierte die Tory-Unterhausfraktion den Abgeordneten doch. Schließlich berichteten Medien über ältere, ähnliche Vorwürfe, von denen Johnson gewusst habe. Das stritt dessen Sprecher zunächst ab – um am Dienstag dann doch einzuräumen, der Premier sei bereits 2019 über Anschuldigungen gegen seinen konservativen Parteifreund informiert worden. Er habe dies nur vergessen gehabt.

Opposition frohlockt

Die Opposition frohlockte. "Nach all dem Schmutz, den Skandalen und dem Versagen steht fest, dass diese Regierung jetzt zusammenbricht", sagte Labour-Parteichef Keir Starmer. Der Oppositionsführer rief weitere Kabinettsmitglieder auf, mit einem Rücktritt ein Zeichen gegen den "pathologischen Lügner" Johnson zu setzen. Noch am Abend wurde bekannt, dass Johnsons Stabschef und enger Vertrauter Steve Barclay neuer Gesundheitsminister wird. Bildungsminister Nadhim Zahawi wechselt an die Spitze des Finanzministeriums.

Britische Pressestimmen "The Times" (London): "Trotz der Rücktritte von Finanzminister Rishi Sunak und Gesundheitsminister Sajid Javid klammert sich Boris Johnson weiterhin an sein Amt in der Downing Street. Das ist ein Fehler. Er hat das Vertrauen seiner Partei und des Landes verloren. "Telegraph" (London): "Plötzlich wird das Ausmaß der Krise, die die Regierung von Boris Johnson belastet, in überwältigender Weise deutlich. Der gemeinsame Rücktritt von Finanzminister Rishi Sunak und Gesundheitsminister Sajid Javid hat ein Loch in das Herz des Kabinetts gerissen, das unmöglich zu reparieren sein wird, selbst wenn der Premierminister es versuchen sollte. Angesichts der Vorwürfe (...) kann er die Kritik nicht länger als oppositionelles Gejammer oder die Ansichten bekannter Gegner abtun." "The Guardian" (London): "Die anscheinend koordinierten Rücktritte von Schatzkanzlers Rishi Sunak und Gesundheitsminister Sajid Javid sind sicherlich ein Zeichen dafür, dass Boris Johnsons als Premierminister vor dem Aus steht. Es war bereits klar, dass eine Reihe von Skandalen - vor allem die durch 'Partygate' demonstrierte Verachtung des Premierministers für die Öffentlichkeit - Johnsons Ansehen irreparablen Schaden zugefügt haben."

Zahawi nahm Johnson in der schweren Regierungskrise in Schutz. Der konservative Regierungschef sei integer und "entschlossen, zu liefern", sagte er am Mittwoch dem Sender Sky News. Johnson habe sich dafür entschuldigt, dass er den konservativen Abgeordneten Chris Pincher in ein hohes Fraktionsamt berief, obwohl er von Vorwürfen der sexuellen Belästigung wusste.

Auch Generalstaatsanwalt trat zurück

In der Nacht trat auch der Generalstaatsanwalt für England und Wales zurück. Der britische Abgeordnete Alex Chalk legte ebenfalls aus Protest gegen die Regierungsführung von Johnson sein Amt nieder. "In einer Zeit, in der unser Land vor großen Herausforderungen steht, in der das Vertrauen in die Regierung selten so wichtig war, ist die Zeit für eine neue Führung leider gekommen", teilte der oberste Rechtsberater der Regierung in seinem Rücktrittsschreiben in der Nacht auf Mittwoch auf Twitter mit. Als Gründe führte er den Partygate-Skandal rund um illegale Lockdown-Partys in Johnsons Amtssitz und den Umgang mit den Anschuldigungen im Zusammenhang mit Vorwürfen des sexuellen Fehlverhaltens gegen ein Mitglied der Regierung an.

Die Regierungskrise kommt zur Unzeit. Großbritannien kämpft angesichts der immens gestiegenen Lebenshaltungskosten mit einer historischen Krise. Die Inflation ist so hoch wie seit rund 40 Jahren nicht mehr. An diesem Mittwoch senkt die Regierung die Sozialversicherung für Millionen Menschen mit kleineren Einkommen. Johnson hoffte damit auf einen Befreiungsschlag.

Misstrauensvotum erst vor kurzem überstanden

Zudem hatte der Premier soeben erst den Partygate-Skandal überstanden, bei dem ihn viele Beobachter schon am Ende gewähnt hatten. Wegen der Teilnahme an einer der Partys hatte der Premier persönlich eine Geldstrafe zahlen müssen. Er blieb entgegen der Erwartungen auch innerparteilicher Kritiker dennoch im Amt und überstand, wenn auch angeschlagen, ein Misstrauensvotum in seiner eigenen Tory-Fraktion. Dabei half ihm nach Ansicht von Experten auch sein deutliches Eintreten für die Ukraine im Krieg gegen Russland. Nach den Parteiregeln darf es nun ein Jahr lang nicht zu einer weiteren Misstrauensabstimmung kommen.

Dennoch könnte Johnson nach den Rücktritten von Sunak und Javid aus dem Amt getrieben werden. (APA/dpa)