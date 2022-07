Das totgeglaubte Jaggas’n findet am Samstag in St. Johann statt

Das Jaggas’n, das Fest der Vereine in St. Johann, ist eines der größten Feste im Tiroler Unterland. Am Samstag ist es wieder so weit.

Das Schicksal des Jaggas’n wurde damals in die Hände der Gemeinde gelegt. Auch wegen der langen Vorlaufzeit für ein derart großes Fest glaubte Hauser nicht an ein Zustandekommen im heurigen Jahr. Immerhin gilt es an die 30 Vereine zu koordinieren, in der Regel kamen 8000 bis 11.000 Besucher nach St. Johann.