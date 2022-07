Deflorian bleibt Kliniken Geschäftsführer, Edtstadler prüft weiter

Letztlich wurden es 142 Gemeinden. Sie gelten seit gestern als so genannte „Vorbehaltsgemeinden“ gemäß den Vorgaben des Grundverkehrsgesetzes. Die Landesregierung hat diese Verordnung in ihrer gestrigen Sitzung beschlossen. Die Verordnung tritt mit 1. September in Kraft. Damit umfasst die Liste sechs Gemeinden weniger, als im diesbezüglichen Verordnungsentwurf in Begutachtung gingen. Der Wechsel auf der Liste war ein reger, heißt es. Manche Gemeinden wollten partout ausgewiesen, andere wiederum von der Liste gestrichen werden. Das hat Gründe: Einerseits gelten in Vorbehaltsgemeinden strengere Freizeitwohnsitzregelungen, andererseits können derartige Kommunen künftig die doppelten Leerstandsabgabensätze einheben. Letztere muss der Landtag freilich erst diese Woche beschließen. Die von LH Günther Platter (VP) via LH-Konferenz angestrengte „Verländerung“ des Volkswohnungswesens, um die Leerstandsabgabe deutlich zu erhöhen, ist in Wien „noch in Prüfung“, wie im Büro von Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (VP) auf TT-Anfrage bestätigt wird.