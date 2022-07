Schattenwirtschaft: Preisschub heizt in Österreich den Pfusch an

Linz, Innsbruck – Die hohe Teuerungsrate, die Unsicherheiten auf dem Energiesektor und die schwächere Konjunktur dürften die Schwarzarbeit anheizen. Und so werde diese in Österreich ebenso wie in Deutschland heuer statt zurückzugehen deutlich wachsen, sagt der Linzer Uni-Professor und „Pfusch-Papst“ Schneider voraus. Die real verfügbaren Einkommen der Haushalte würden aufgrund steigender Inflationsraten und hoher Energiepreise sinken, gleichzeitig steige damit der Anreiz, wieder mehr schwarzzuarbeiten oder schwarzarbeiten zu lassen, so Schneider.