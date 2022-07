ÖFB zum Auftakt gegen Topfavorit England: „Alles auf dem Platz lassen“

Im mit 75.000 Fans randvollen Old Trafford Stadion wird es für Nicole Billa ungleich schwieriger als zuletzt im Test (4:0) gegen Montenegro.

Manchester – „Ich freue mich auf das Eröffnungsspiel in Eisenstadt“, sagte ÖFB-Präsident Gerhard Milletich kürzlich. Der Versprecher sorgte für Schmunzler. Er meinte Manchester, nicht Eisenstadt. Dort, im ehrwürdigen Old Trafford, trifft Österreichs Fußball-Nationalteam heute (21 Uhr) zum Auftakt der Europameisterschaft auf Gastgeber England. Vor 75.000 Zuschauern. Das sind fünfmal so viele Menschen, wie Eisenstadt Einwohner hat.