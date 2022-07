Schwazer Handballer starteten mit Leistungstests in die neue Saison

Schwaz – In der ersten Juliwoche nahm Sparkasse Schwaz Handball Tirol das Training für die neue Saison auf. Nun warten zwei Monate intensive Vorbereitung auf die Spieler und den neuen Trainer Klaus Hagleitner. Am 2. September beginnt die Spielzeit in der ZTE HLA Meisterliga mit einem Match gegen Linz. Die ersten Testspiele steigen am 23. Juli und 29. Juli jeweils in der Osthalle gegen den deutschen Bundesligisten TVB Stuttgart und GC Amicitia Zürich. Die Tiroler haben die Routiniers Gerald Zeiner und Richard Wöss verloren, dafür sind alle anderen Spieler an Bord geblieben. Die Leistungsträger Michael Miskovez, Balthasar Huber und Aliaksei Kishou haben ihre Verträge verlängert. „Wir wollen unseren Tiroler Weg gehen“, skizzierte Trainer Hagleitner. (ben)