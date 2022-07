Teamspieler Kasper mit guten Chancen für erste Runde im NHL-Draft

Marco Kasper stellte sein Talent bereits bei der A-WM in Finnland unter Beweis.

Montreal – Kasper hat mit starken Leistungen für den schwedischen Spitzenclub Rögle und im österreichischen Nationalteam bei den Scouts Eindruck hinterlassen. Der Sohn des ehemaligen ÖEHV-Teamverteidigers Peter Kasper verbuchte in der schwedischen Liga sieben Tore und vier Assists im Grunddurchgang und überzeugte im Play-off mit je drei Toren und Assists. Zum Triumph in der Champions Hockey League trug er zwei Tore und vier Assists bei. Zudem zeigte er bei der WM in Finnland, dass er sich auch schon gegen gestandene NHL-Spieler durchsetzen kann.