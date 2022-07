Lehrgang für Halal-Zertifizierung in Österreich ab sofort verpflichtend

Wien – Wer in Zukunft Halal-Fleisch kauft, könne sich sicher sein, dass bei der Produktion die nötigen Qualitätsstandards eingehalten wurden. Das hat die Islamische Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) am Mittwoch angekündigt. Gemeinsam mit dem Ministerium für Konsumentenschutz und Tierschutzorganisationen hat die IGGÖ in den letzten Monaten einen Lehrgang etabliert, der ab sofort für Personen, die um eine Halal-Zertifizierung ihrer Produkte ansuchen, verpflichtend ist.

Ob Produzenten und Produzentinnen von Halal-Fleisch tatsächlich die nötigen Standards erfüllen, sei in der Vergangenheit nicht immer uneingeschränkt nachvollziehbar gewesen, so IGGÖ-Präsident Ümit Vural in einer Aussendung am Donnerstag. Verstöße gegen die im Lehrgang vermittelten Richtlinien führen ab sofort zu einem sofortigen Entzug der Berechtigung. "Durch unsere neuen Zertifizierungsverfahren wollen wir nicht nur das Vertrauen der österreichischen Muslim*innen in die Halal-Konformität der von ihnen erworbenen Lebensmittel stärken, sondern nicht zuletzt auch die in der Bevölkerung zum Teil bestehenden Vorbehalte gegen bestimmte islamische Riten abbauen," so Vural. (APA)