Heu entzündete sich selbst: Bauernhof in Zell am Ziller wurde Raub der Flammen

Zell am Ziller — Es war eines der immer rarer werdenden schönen alten Bauernhäuser. Jetzt liegt es großteils in Schutt und Asche. Doch es hätte noch schlimmer kommen können für eine bäuerliche Großfamilie und 14 Feriengäste beim Großbrand am Mittwochabend neben der B169 in Zell am Ziller. „Um 17.12 Uhr wurden wir alarmiert. Während der Anfahrt habe ich nachalarmiert, weil man die schwarze Rauchsäule schon von Weitem sah“, sagt Einsatzleiter Stefan Armellini von der Feuerwehr Zell am Ziller. Am Freitag wurde mitgeteilt, dass eine Heu-Selbstentzündung im süd-westlichen Bereich der Scheune mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit den Brand ausgelöst hatte.