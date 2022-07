Großflächiger Kampf gegen Neophyten im Außerfern

Reutte – Raus aus der Schule und rein in die Natur hieß es für insgesamt rund 90 Schüler des BRG Reutte. An drei Tagen machten sie sich auf den Weg in die Naturparkgemeinden Ehenbichl, Lechaschau und Pflach, um die dortigen Springkrautvorkommen zu bekämpfen.