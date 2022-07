Explosion bei Grillerei in Kössen: Zwei Männer schwer verletzt

Der 40-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in das Unfallkrankenhaus Salzburg eingeliefert. Der 43-Jährige wurde mit der Rettung in das Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert. Ein Zeuge bemerkte die Explosion und setzte die Rettungskette in Gang. Die Ermittlungen zur Unfallursache sind im Gange. (TT.com)