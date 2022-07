Viel Geheul um den Leerstand, Wölfe im Landtag Thema

Heute wird im Landtag über die Problemwölfe geheult, Europarechtsexperte Walter Obwexer soll mit einer rechtlichen Expertise über weitere Maßnahmen beauftragt werden. Kritik übte gestern VP-Bauernbunddirektor BR Peter Raggl an einer Protestaktion des Vereins gegen Tierfabriken in Innsbruck für Wölfe in Tirol. (mami, pn)