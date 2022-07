„Gemischte Gefühle" beim ÖFB-Team nach der 0:1-Niederlage im „Bonusspiel"

ÖFB-Torfrau Manuela Zinsberger konnte die Auftakt-Niederlage nicht verhindern. © GEORG HOCHMUTH

Manchester - Vor einer EM-Rekordkulisse mutig aufgetreten, tapfer gekämpft, am Ende aber verdient verloren: Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam steht nach dem Eröffnungsspiel der Endrunde in England nach einem 0:1 gegen die Gastgeberinnen wie befürchtet ohne Punkte da. Für den weiteren Turnierverlauf ist das aber kein Beinbruch, zumal Zählbares im "Bonusspiel" im Old Trafford Stadium nicht wirklich eingeplant war. Eine Situation, die am Montag gegen Nordirland ganz anders sein wird.

"Es ist ärgerlich, weil man nicht Fußball spielt um zu verlieren. Wir haben aber von der ersten Minute an unser Herz am Platz gelassen und den Titelfavoriten echt gefordert. Wir können insgesamt sehr positiv auf das Spiel blicken", resümierte Mittelfeldspielerin Sarah Zadrazil. Das sah auch Torfrau Manuela Zinsberger, die ausgerechnet von ihrer Arsenal-Kollegin Beth Mead in der 16. Minute bezwungen wurde, so: "Ich bin enttäuscht über das Ergebnis, weil ich jedes Match gewinnen möchte. Auf der anderen Seite bin ich stolz auf das Team und darauf wie wir unser Land repräsentiert haben."

📽️ Video | Österreich verliert Auftaktspiel knapp

Die ÖFB-Truppe ließ sich vom frühen Gegentor nicht aus dem Konzept bringen, hatte aber auch Glück, dass es zur Pause nur 0:1 stand. Danach waren die Engländerinnen nicht mehr so gefährlich, auf ÖFB-Seite kam allerdings auch nur Barbara Dunst mit einem schönen Schuss (78.) an den Ausgleich nahe heran. "Wir haben in der zweiten Hälfte eine gute Reaktion gezeigt, offensiv mehr Mut bewiesen, insgesamt hat England aber das Spiel doch verdient gewonnen", meinte Teamchefin Irene Fuhrmann.

Sie hatte zum Auftakt der 2. ÖFB-EM-Teilnahme auf Routine gesetzt, mit den zuletzt angeschlagen gewesenen Laura Feiersinger, Carina Wenninger und Kapitänin Viktoria Schnaderbeck in der Startelf. Mit Laura Wienroither war nur eine Akteurin dabei, die 2017 noch nicht im Kader stand. "Wir haben gesehen, dass Souveränität und Reife Bonuspunkte unserer langjährigen Teamspielerinnen sind, sie sich auf diesem Niveau weiterentwickelt haben", erläuterte Fuhrmann. Laut Schnaderbeck habe viel Erfahrung hineingespielt, um gewisse Entscheidungen richtig zu treffen, Ruhe zu bewahren und souverän zu agieren.

Und das vor einer neuen EM-Rekordkulisse von 68.871 Zuschauern im "Theatre of Dreams". Die Welle ging mehrmals durchs Stadion, auch sonst war der Lärmpegel oftmals sehr hoch. "Die Atmosphäre war fantastisch, wir haben uns davon aber nicht beeindrucken lassen. Wir haben das gut ausblenden können", meinte Fuhrmann. Für alle wird es ein Spiel für die Ewigkeit bleiben. "Es war einfach ein unglaubliches Erlebnis", betonte Zadrazil.

Für Schnaderbeck wurde ob der vielen Verletzungen "ein kleiner Traum" wahr. "Für mich ist es wieder knapp geworden, aber ich habe auflaufen können und das Knie ist gut. Das ist sehr positiv für mich", sagte die Ex-Arsenal-Spielerin. Die Auswechslung in der 77. Minute war vor allem eine Vorsichtsmaßnahme. "Ich wollte nicht über den Punkt drübergehen, dass ich was kaputt mache", erläuterte die 31-Jährige. Neue kleine Verletzungssorgen gibt es dafür bei Feiersinger, die an der Schulter angeschlagen ausschied. Auf eine längere Pause deutete vorerst aber nichts hin.

Ob sie am Montag in Southampton mitwirken kann, wird sich weisen. Da wird die ÖFB-Truppe Favorit sein. "Diese Rolle nehmen wir gerne an", betonte Schnaderbeck. Auch Zadrazil ist sich dessen bewusst: "Heute war ein Bonusspiel für uns. Gegen Nordirland aber müssen wir einfach gewinnen, wenn wir ins Viertelfinale wollen." Ausschlaggebend könnte am Ende im Kampf um einen Top-Zwei-Platz in der Gruppe A auch das Torverhältnis sein.

"Es ist ein Unterschied ob du 0:1 oder 0:4 verlierst. Jedes Tor, das du machst, oder nicht kriegst, zählt. Man hat gesehen, dass wir die Reife und mentale sowie sportliche Stärke in der Mannschaft haben, damit nach dem 0:1 nicht gleich das nächste Gegentor passiert", sagte Schnaderbeck. EM-Titelverteidiger Niederlande hatte zuletzt etwa eine 1:5-Test-Schlappe kassiert, die Schweiz mit 0:4 verloren. "Es ist nie schön mit einer Niederlage ins Turnier zu starten, aber wir sind das einzige Team gegen das England in der letzten Zeit nur ein Tor erzielt hat. Dass muss uns Mut und Kraft für die nächsten Challenges geben", sagte Fuhrmann.