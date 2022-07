Motorradfahrer prallte in Kufstein bei Autobahnausfahrt gegen Leitschiene

Kufstein – Ein 56-Jähriger fuhr am Mittwoch gegen 17.15 Uhr mit seinem Motorrad auf der Inntalautobahn (A12) im Gemeindegebiet von Kufstein in östliche Richtung. Beim Verlassen der Autobahn bei der Ausfahrt Kufstein Süd hatte der Österreicher laut Polizei gesundheitliche Probleme. Er bremste sein Fahrzeug noch ab, konnte aber einen Anprall an der Leitschiene am rechten Fahrbahnrand nicht mehr verhindern.