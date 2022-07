Magdalena Messner: In riesengroße Fußstapfen treten

Als der 77-Jährige sich vor Jahren intensiv mit dem Yeti-Thema befasste, steckte Tochter Magdalena in den Kinderschuhen. „Damals war ich in der Schule Anfeindungen von anderen Kindern ausgesetzt. Und ich habe gemerkt, dass ich den Papa nicht verteidigen kann“, erzählt die 34-Jährige von weniger schönen Erfahrungen damit, die Tochter eines berühmten Bergsteigers und Abenteurers zu sein.

Wir sitzen im Freigelände von Schloss Sigmundskron oberhalb von Bozen. Einer weitläufigen mittelalterlichen Festungsanlage und unübersehbar für jeden, der an den Gardasee oder weiter an das Meer fährt. 2006 eröffnete Reinhold Messner hier sein viertes Messner Mountain Museum (MMM) – insgesamt gibt es fünf in Südtirol und eines in der Provinz Belluno. Der Inhalt aller, wie könnte es anders sein: die Berge bzw. die Berg-Menschen dieser Welt.