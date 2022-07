Gusto auf Urlaub? Pia und Beatrix Rödlach verraten ihre liebsten Reiseproviant-Rezepte

Powerkugeln, Apfel-Nuss-Brot, würzige Muffins und Knusperbrote sind nur vier von neun Rezepten, die Pia und Beatrix Rödlach mit uns geteilt haben. © Rödlach

Von Tamara Stocker

Entgeltliche Einschaltung

Innsbruck – Wenn die Schule endet, beginnt sie: die Hauptreisezeit. Doch der lang ersehnte Urlaub startet meist mit einer noch viel längeren Autofahrt. Stundenlanges Sitzen, zäher Verkehr und Staus strapazieren nicht nur unsere Nerven, sondern auch den Körper allgemein. Wir werden müde, unkonzentriert und zu allem Überfluss knurrt irgendwann auch noch der Magen.

Das goldene „M“, das bei der nächsten Autobahnausfahrt verführerisch durch die Baumgipfel lugt, ist jetzt der letzte Ausweg? Mitnichten! Auch wenn der Heißhunger anderer Meinung ist: Von fettigen Gerichten sollte man in so einem Fall die Finger lassen, da dies für zusätzliche Belastung und Trägheit sorgt. Stattdessen lässt sich im Auto (oder an der nächsten Raststätte) ganz wunderbar eine Selbstversorgerparty starten – das Beste daran: die Vorbereitung geht blitzschnell.

Einfach (und) gesund

„Unterwegs, wenn sich der kleine Hunger bemerkbar macht, greift man schnell zu überteuerten und ungesunden Snacks", weiß auch Pia Rödlach. Die Ernährungstrainerin ist Expertin in Sachen „schnelle und gesunde Küche". In Ihrem Buch „Active Food“ bündelt die Tirolerin einen Leitfaden für eine moderne, alltagstaugliche Ernährungsweise – mit gesunden Rezepten, die sich individuell an jeden Lebensstil anpassen lassen und einfach und schnell zuzubereiten sind.

Im Jahr 2019 erschien Pia Rödlachs Ernährungs- und Kochbuch „Active Food". © Rödlach

Und das geht nicht nur daheim, sondern auch im Auto, Bus oder Zug. Dafür brauche es auch kein besonderes Equipment. „Ideal für unterwegs sind Snacks, die nicht gekühlt werden müssen und trotzdem über mehrere Stunden oder auch Tage über frisch und genießbar bleiben", so die Hattingerin. Von Gerichten, die sofort verzehrt werden müssen oder schnell verderben können, sollte man absehen. „Außerdem immer an ausreichend Flüssigkeit denken. Dafür am besten Wasser oder kalte Tees mitnehmen", rät die Ernährungsexpertin. Gerade bei Hitze verliert der Körper mehr Wasser und Mineralstoffe. Generell gilt bei langen Fahrten: Viel trinken und einmal öfter Pause machen ist deutlich besser, als durchzufahren und dann schlapp zu machen.

Viele Vorteile

Das Buch „Genuss macht Schule" der HLWest Innsbruck ist 2021 erschienen. © Tyrolia

Selbstgemachter Reiseproviant ist nicht nur deutlich gesünder – er schmeckt auch besser. „Das sorgt für mehr Wohlbefinden und weniger Müdigkeit", sagt Pia. Außerdem spare man Geld und produziere weniger Müll. Für uns hat die Tirolerin in der Rezeptschublade gekramt und Snacks herausgesucht, die sich optimal als Reiseproviant eignen. Drei der Leckereien stammen von ihrer Mama Beatrix Rödlach, die Kochlehrerin an der HLWest in Innsbruck ist. Im Vorjahr hat sie das Buch „Genuss macht Schule" herausgegeben, in dem rund 100 alltagstaugliche und von ihren Schüler:innen vielfach erprobte Rezepte gesammelt sind.

Wie einfach sich der „mobile Energieschub" zubereiten lässt, zeigen diese neun Rezepte des Mutter-Tochter-Gespanns – von würzigen Muffins über knusprigen Knabbereien bis zum fruchtig-fluffigen Brot.

🧡​ Knusperbrote

Rezept aus dem Buch „Active Food" von Pia Rödlach

© Rödlach

🛒​ Zutaten (für ca. 20 Stück/1 Blech) 50 g Haferflocken, 50 g Dinkelvollkornmehl, 30 g Haferkleie, 50 g Leinsamen, 50 g Sesam, 50 g Sonnenblumenkerne oder Kürbiskerne, 1 EL Olivenöl, 175 ml Wasser, Salz nach Geschmack (ca.1TL), 1⁄2 TL Kümmel, ev. getrocknete Kräuter

👨🏼‍🍳​👩🏼‍🍳​ Zubereitung:

Das Backrohr auf 180 Grad Heißluft vorheizen. Alle Zutaten miteinander verrühren. Die Masse dann dünn auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech streichen. Für 15 Minuten ins Rohr geben und dann in Stücke schneiden. Anschließend für weitere 30 Minuten bei 150 Grad backen.

🧡​ Power-Kekse

Rezept aus dem Buch „Active Food" von Pia Rödlach

🛒​ Zutaten 200 g Haferflocken fein, 75 g Vollkornmehl, 1⁄2 Packung Weinsteinbackpulver, Abrieb von 1 Bio-Orange, 50 g Walnüsse grob gehackt, 100 g Joghurt, 100 ml (Pflanzen) Milch, 75 g Ahornsirup oder Honig, 2 Eier, 1 Prise Salz

👨🏼‍🍳​👩🏼‍🍳​ Zubereitung:

Das Backrohr auf 180 Grad Heißluft vorheizen. Alle Zutaten zu einem Teig vermischen. Dann mit einem Löffel kleine Häufchen aufs Blech setzen und für ca 15. Minuten backen.

🧡​ Würzige Muffins

Rezept aus dem Buch „Active Food" von Pia Rödlach

© Rödlach

🛒​ Zutaten 2 rote Paprika, 3 Frühlingszwiebeln, 5 getrocknete Tomaten, 3 Eier, 60 g Bergkäse gerieben, 2 EL Olivenöl, 120 g Haferflocken, 30 g Sojamehl oder Dinkelmehl, 1 EL Weinsteinbackpulver, Salz, Pfeffer, 1⁄2 Bund Petersilie

👨🏼‍🍳​👩🏼‍🍳​ Zubereitung:

Das Backrohr auf 180 Grad Heißluft vorheizen. Die Paprika würfeln, Frühlingszwiebeln und getrocknete Tomaten möglichst klein schneiden. Alle Zutaten zusammenmischen und in Muffinformen geben. Die Muffins dann für etwa 15–20 Minuten backen.

🧡​ Pikantes Studentenfutter

Rezept aus dem Buch „Gesund macht Schule" von Beatrix Rödlach

🛒​ Zutaten 50 g Mandeln ganz, 50 g Haselnüsse, 75 g Sonnenblumenkerne, 75 g Kürbiskerne, 100 g Walnusskerne, 25 g Sesam weiß, 1 Eiklar, 1 Prise Salz, 1 Messerspitze Cayennepfeffer, 10 g Honig flüssig

👨🏼‍🍳​👩🏼‍🍳​ Zubereitung:

Das Backrohr auf 160 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen und ein Backblech mit Backpapier vorbereiten. Alle Nüsse außer Sesam in einer Schüssel mischen. Das Eiklar mit einem Schneebesen leicht schaumig schlagen. Gewürze und Honig unter das Eiklar rühren und die Eiklarmischung zu den Nüssen geben. Das Ganze dann gut mischen.

Die Eiklar-Nuss-Mischung locker auf das Backblech streuen und gleichmäßig mit Sesam bestreuen (die Nüsse dürfen nicht übereinander liegen). Für ca. 25 Minuten in den Backofen geben, bis die gewünschte Bräunung erreicht ist.

Das Studentenfutter am Blech vollständig auskühlen lassen, anschließend luftdicht verpacken.

🧡​ Apfel-Nuss-Brot

Rezept aus dem Buch „Active Food" von Pia Rödlach: Ideal zum Sporteln, auch im Sommer. Das Apfel-Nuss-Brot beinhaltet viele hochwertige Kohlenhydrate. Daher ideal für Ausdauersporteinheiten wie z.B. Berg gehen, Mountainbiken oder Skitouren.

© Rödlach

🛒​ Zutaten 400 g Äpfel, 200 g Trockenfrüchte (Feigen, Rosinen, Zwetschken …), 2 Eier, 100 g Nüsse grob gehackt, 50 ml Wasser, 125 g Haferkleie, 125 g Dinkelvollkornmehl, 1⁄2 Packung Weinsteinbackpulver, Gewürze: Zimt, Nelken, Lebkuchengewürz, Vanille, 1 Prise Salz

👨🏼‍🍳​👩🏼‍🍳​ Zubereitung:

Das Backrohr auf 180 °C Heißluft vorheizen. Die Äpfel fein reiben und die Trockenfrüchte kleinschneiden. Alle Zutaten zu einem gleichmäßigen Teig vermischen. Eine Kastenform mit Backpapier auslegen und den Teig einfüllen. Das Apfel-Nuss-Brot für ca. 40 Minuten backen lassen.

🧡​ Müsliriegel Schoko-Orange

Rezept aus dem Buch „Gesund macht Schule" von Beatrix Rödlach

🛒​ Zutaten 100 g Sonnenblumenkerne, 100 g Sesamsamen, 10 g Mandeln, 75 g Hirseflocken, 150 g Sojaflocken, 2 Eier, 150 g Vollrohrzucker, 6 EL Ahornsirup, 2 Bio-Orangen (Saft und Schale), 1 Prise Salz, 1 EL Zimt, 1 EL Bourbon-Vanillezucker Glasur: 150 g Kochschokolade 1 EL Kokosfett 1 EL Kokosflocken

👨🏼‍🍳​👩🏼‍🍳​ Zubereitung:

Das Backrohr auf 170 Grad Heißluft vorheizen. Das Backblech mit Backpapier belege. Kerne, Samen, Mandeln mahlen und mit Flocken anrösten. Dann auskühlen lassen. Das Ei mit Zucker, Ahornsirup, Orangensaft und -schale und Gewürzen schaumig rühren. Die Flockenmischung löffelweise unterrühren und fingerdick auf das Blech streichen. Das Ganze dann für ca. 25 Minuten in den Backofen geben.

Für die Glasur die Schokolade grob hacken und mit Kokosfett im Wasserbad schmelzen. Masse damit bestreichen, evtl. mit Kokosflocken bestreuen. Die Glasur trocknen lassen und erst danach schneiden – oder die Riegel einzeln glasieren.

🧡​ Powerkugeln

Rezept aus dem Buch „Gesund macht Schule" von Beatrix Rödlach

© Rödlach

🛒​ Zutaten 1 Orange (Saft), 100 g Haferflocken, 160 g Datteln entkernt, 100 g Mandeln, 40 g Honig flüssig Zum Wälzen: 30 g Sesam weiß, 30 g Kokosflocken

👨🏼‍🍳​👩🏼‍🍳​ Zubereitung:

Orangensaft und Haferflocken vermischen. Die Datteln halbieren und gemeinsam mit den Mandeln in einer Moulinette ganz fein hacken, evtl. noch etwas Orangensaft hinzufügen. Dann den Honig untermischen. Die Sesamsamen und Kokosflocken ohne Fett getrennt in einer beschichteten Pfanne duftend anrösten und auskühlen lassen. Danach miteinander mischen.

Aus der Dattelmasse gleichmäßige kleine Kugeln formen (Ø 2 cm) und im Sesam-Kokos-Gemisch wälzen. Für ca. eine Stunde gut trocknen lassen und gekühlt lagern. Dann möglichst rasch verzehren.

💡​ Tipp: Als Alternative zum Sesam eignen sich auch gehackte Pistazienkerne oder geriebene Schokolade!

🧡​ Topfen-Dinkel-Brötchen

Rezept aus dem Buch „Active Food" von Pia Rödlach: Die luftigen Brötchen sind schnell und einfach zubereitet.

🛒​ Zutaten 150 g Magertopfen, 1 Ei, 100 g Haferkleie, 200 g Dinkelmehl, 50 g Sesam + 2 EL zum Bestreuen, 1 EL Olivenöl, 85 g Wasser, 1 Packung Weinsteinbackpulver, ca. 1 TL Salz

👨🏼‍🍳​👩🏼‍🍳​ Zubereitung:

Den Backofen auf 180 Grad Heißluft vorheizen. Den Topfen und die Eier verrühren. Dann die restlichen Zutaten unterkneten und rasch verarbeiten. Mit nassen Händen kleine Brötchen formen und auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech setzen. Mit Sesam bestreuen und für ca. 20 Minuten backen.

🧡​ Knusper-Kichererbsen

Rezept aus dem Buch „Active Food" von Pia Rödlach

© Rödlach

🛒​ Zutaten 1 Dose Kichererbsen, 1–2 EL Olivenöl, je 1⁄2 TL Kurkuma, Paprikapulver, Curry, Kreuzkümmel, Salz

👨🏼‍🍳​👩🏼‍🍳​ Zubereitung:

Das Backrohr auf 160 Grad Heißluft vorheizen. Die Kichererbsen in einem Sieb abwaschen und trocken tupfen. Anschließend mit dem Öl und den Gewürzen mischen. Dann für ca. 40 Minuten backen, bis die Kichererbsen knusprig sind. Zum Schluss offen abkühlen lassen, ansonsten werden sie wieder weich.