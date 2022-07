Finanzspritze für Innsbrucker Rettung, Krisengespräch am Freitag

Innsbruck – Nachdem der Betriebsrat des Innsbrucker Roten Kreuzes wegen der unzumutbaren Arbeitsbedingungen im Rettungsdienst in den vergangen Tagen Alarm geschlagen hatte, hat das Land Tirol nun eine Sofortmaßnahme angekündigt. 500.000 Euro werden zur Verfügung gestellt, zusätzlich zu den ohnehin bereits laufenden Zahlungen, wie es in einer Aussendung am Donnerstag hieß. Diese Finanzspritze werde der Rettungsdienst GmbH übertragen, damit diese in ihrer operativen Verantwortung aktuelle Engpässe abfedern kann.