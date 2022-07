Von Boot erdrückt: Österreicher starb bei Segelunfall in Slowenien

Koper – Ein 74-jähriger Österreicher ist am Donnerstagabend an der slowenischen Adriaküste vom eigenen Segelboot erdrückt worden. Wie die Nachrichtenagentur STA unter Berufung auf die Polizei in Koper berichtete, war der Mann auf das Boot gesprungen, nachdem es sich in stürmischer See vom Kai des Hafens von Izola losgerissen hatte. Wegen des starken Wellenganges fiel er jedoch ins Meer und wurde daraufhin vom Boot gegen die Felsen gedrückt.