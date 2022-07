Cranach im Ferdinandeum: Das Gnadenbild auf der Kuhglocke

In Tirol kam und kommt an Cranachs Gnadenbild niemand vorbei. Bis 27. November ist das Kultbild im Ferdinandeum zu sehen. Bis 2. Oktober laufen die Sonderschauen „Bacchanalia“ und „James Holland“.

Innsbruck – Ein ganzes Jahr ist es auf Tour. Lucas Cranachs berühmtes Gnadenbild Mariahilf ist schon seit Anfang 2022 nicht mehr an seinem angestammten Platz inmitten des Silberaltars im Dom zu St. Jakob. Erst nach der Domsanierung kehrt es wieder zurück. Zunächst wurde das Bild im Rahmen einer künstlerischen Intervention nur „displaced“ – vom zentralen Altar in den Philipp-Neri-Seitenaltar. Dann übersiedelte die Mariendarstellung ins Innsbrucker Stadtmuseum. In der kleinen,k aber feinen Präsentation „Oh, Maria hilf!“ wurde die Geschichte des Bildes, das von Dresden nach Innsbruck kam, aufgerollt. Inzwischen ist die Madonna in den Tiroler Landesmuseen (TLM), genauer im Ferdinandeum angekommen. In einer Sonderpräsentation wird nun nicht die Historie, aber die Wirkung des Bildes ins Zentrum gerückt. Ebenso wie seine Funktion. Seit gestern ist die spezielle Schau im Landesmuseum zugänglich. Ebenso wie zwei weitere Sammlungspräsentationen.