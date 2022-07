Volles Programm bei Ferientagen im Naturpark Tiroler Lech

Ob im Wald, an der Biberburg oder beim Blick in den Mikrokosmos: Bei den Naturparktagen ist für Kinder viel geboten.

Elmen – Der Naturpark Tiroler Lech schreibt heuer zum dritten Mal ein Sommerferienevent für Kinder im Volksschulalter aus. Nicht nur das Programm ist neu, auch die Orte. Pro Ort verbringen die Gruppen zwei Tage in der Natur mit ausgebildeten Naturpädagoginnen und einem prall gefüllten Koffer voller Spiel- und Lernideen. Zum Dschungelabenteuer lädt die Gegend um den Vogelturm in Pflach ein. Hier drehen sich die Spiele und Aufgaben am 14. und 15 Juli um die heimischen Vogelarten – außerdem wird ein Neophyten-Entfernungs-Rekord angestrebt.

In Vils ist die Gruppe am 11. und 12. August dem Biber auf der Spur, lernt die Lebensweise der Tiere kennen und entdeckt die Burgruine Vilsegg bei einer spannenden Mittelalter-Rallye.

Ein Programmerlebnis für alle Sinne ist am 8. und 9. September beim Naturparkhaus in Elmen vorbereitet. Außerdem werden die Lupen und Mikroskope gezückt und tief in den Mikrokosmos unter Wasser eingetaucht. Kinder können an allen sechs Tagen teilnehmen oder nur einzelne Module besuchen. Kosten: 25 Euro pro Tag und Kind.