Vahle Automation: Tiroler Forschungsallianz mit schwedischer Uni

Schwoich – Die Firma Vahle Automation in Schwoich bei Kufstein startet eine Kooperation mit der Universität Stockholm. Anlässlich des Besuchs von Univ.-Prof. James Gross vom KTH Royal Institute of Technology wurde die Forschungsallianz gestern offiziell besiegelt. „Die Zusammenarbeit mit Stockholm ist langfristig angelegt“, erklärt Vahle-Chef Achim Dries.

Vahle wird unter anderem Doktorats-, Master- und Bachelor-Themen an die Studierenden in Schweden vergeben. „Forschungsaufträge bringt Studierende ins Unternehmen. Das verspricht wichtige Impulse für uns am Standort“, betont Dries. Der Automatisierungsspezialist wird aber auch Studierende nach Stockholm schicken und dies auch finanzieren. „Für uns ist das schon deshalb interessant, weil wir so einen Pool an Talenten generieren und auch an uns binden können“, erläutert Dries.