Landesgericht: Cannabisplantage brachte 64-Jährigem vier Jahre Haft

Die Rechnung für jahrelangen Umgang mit Marihuana bekam gestern am Landesgericht ein 64-Jähriger präsentiert. Die Anklage warf dem pensionierten Lkw-Fahrer vor, zwischen 2015 und 2021 in einem leer stehenden Haus eine Cannabis-Plantage im großen Stil betrieben zu haben. Konkret sollte er laut Staatsanwalt Dieter Albert 47 Kilogramm erzeugt und zumindest 44 Kilo verkauft haben.

Die Polizei war dem 64-Jährigen, der 14-mal vorbestraft ist, aufgrund des von der Plantage ausgehenden starken Geruchs auf die Schliche gekommen. Rasch fand man dann abgeerntetes Material und stieß schließlich in einem leer stehenden Haus auf die Plantage. Außerdem wurden einige Edelmetalle und Uhren sichergestellt, deren Wert nach Ansicht des Anklägers nicht zu den Lebensverhältnissen des 64-Jährigen passe und damit verdächtig war. „Ich möchte mit dieser Sache abschließen und alles sagen“, bekannte sich der Angeklagte am Beginn seiner Vernehmung schuldig. Hinsichtlich der genauen Mengen des angebauten Suchtgifts berief er sich auf Erinnerungslücken bedingt durch jahrelangen Eigenkonsum.

Dass sich Anhänger staatsfeindlicher Bewegungen meist vom gesellschaftlichen Leben distanzieren, liegt in der Natur der Sache. Bei einem dieser Ideologie aber besonders nahestehenden Tiroler lag der Hintergrund zudem in einer schweren psychischen Erkrankung. So wurde gestern am Landesgericht nach Delikten wie Widerstand gegen die Staatsgewalt oder versuchte schwere Nötigung über die Einweisung des 57-Jährigen in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher befunden.