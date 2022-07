Sommeröffnung verschoben: Defreggerhaus bleibt noch zu

Prägraten a. Gr. – Die Sommeröffnung des Schutzhauses in der Venedigergruppe muss verschoben werden. Statt das Defreggerhaus wie geplant am 8. Juli aufzusperren, muss das neue Pächterpaar Vroni Terzer und Tom Ploner noch ein wenig zuwarten. Das liegt an Problemen mit dem Materialtransport auf die Hütte, die auf knapp 3000 Metern Seehöhe und auf der Route zum Großvenediger-Gipfel liegt.