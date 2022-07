Das Tennis-Fieber steigt! Und jährlich lockt der Telfer Birkenberg

Telfs – Der Birkenberg in Telfs. Selten die Endstation für Wanderer. Vielmehr das Ziel vieler Tennis-Enthusiasten. Aus regionalem, nationalem und internationalem Umfeld. Die jährliche Krönung der vielfältigen Aktivitäten des von Astrid Seiser geführten Clubs ist das ITF World Tennis-Turnier. Am Regie-Pult der dritten Auflage (10. bis 17. Juli) dieser 2019 ins Leben gerufenen internationalen Tennis-Tour (Nachfolger der Future-Serie) steht einmal mehr Dietmar Härting. Der wohl am längsten im Amt befindliche Turnierdirektor Tirols nahm mit der Austragung des wieder mit 25.000 Dollar dotierten Turniers eine große finanzielle Hürde, weil die Veranstaltung (im Vorjahr von der ITF gefördert) vom Verein und Sponsoren gestützt werden muss. „Um jungen Tiroler Spielern eine Plattform zu bieten, ihr Können unter Beweis zu stellen und sich mit internationalen Spielern zu messen“, so der Tenor aus dem Telfer Tennislager für diesen Aufwand.