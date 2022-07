Soldaten beendeten Messerattacke in Wiener Innenstadt

Wien – Zwei Soldaten im Assistenzeinsatz haben Donnerstagnachmittag einen Angriff mit einem Messer in der Wiener Innenstadt beendet. Zwei unterstandslose Männer waren beim Franz-Josefs-Kai in Streit geraten, der Jüngere (26) soll den 52-jährigen Kontrahenten dann attackiert und ihm Schnittwunden im Gesicht zugefügt hatten. Die beiden Soldaten, die laut Bundesheer zur Bewachung einer Botschaft eingeteilt gewesen waren, gingen dazwischen, berichtete die Polizei.

Das Messer wurde am Ort des Vorfalls in einer Wiese sichergestellt. Die Berufsrettung versorgte den 52-Jährigen an Ort und Stelle, ehe er in ein Spital gebracht wurde.