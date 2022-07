Sieben von zehn Österreichern sind liiert, 57 Prozent lernten sich online kennen

Paare, die verheiratet sind, Kinder haben und seit über zehn Jahren im selben Haushalt leben, bilden seit Jahren die Mehrheit von Österreichs Partnerschaften. Was sich in den letzten zwei Jahrzehnten deutlich gewandelt hat, ist die Art und Weise, wie sich Paare kennen lernen. Vor 2001 – also vor dem Aufkommen der Online-Partnersuche – verliebten sich die meisten beim Ausgehen, über Freunde oder berufliche Kontakte. Aktuell bestätigen 57 Prozent der Befragten, die sich in den vergangenen zwei Jahren verliebt haben, ihren Partner online gesucht und gefunden zu haben.