US-Präsident Biden will Zugang zu Abtreibung per Dekret schützen

Washington – Zwei Wochen nach der Entscheidung des obersten US-Gerichts zum Abtreibungsrecht will US-Präsident Joe Biden die Rechte von Frauen per Regierungsdekret stärken. Biden werde dieses noch am Freitag unterzeichnen, teilte das Weiße Haus mit. Die US-Regierung versprach außerdem, die Sicherheit von Patienten und Kliniken zu gewährleisten.