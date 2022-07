Gregoritsch nun bereit für Freiburg: „Habe mich damals überfordert gefühlt"

Freiburg – Fünf Jahre nach seinem kurzfristig geplatzten Wechsel zum SC Freiburg fühlt sich Michael Gregoritsch im zweiten Anlauf nun bereit für den deutschen Bundesligisten. „Es war besser, jetzt als reiferer Mann hierhin zu kommen, nicht als kleiner Junge", sagte der 28-jährige Steirer, der am Freitag im Trainingslager der Breisgauer im Vorarlberger Schruns angekommen ist.

Als Streich nun erneut bei Gregoritsch anrief, war es für den österreichischen Teamspieler ein Herzenswunsch, die Geschichte von damals auszuräumen. Das hätten sie in einem langen Gespräch getan, sagte der Neuzugang. (APA)

In der abgelaufenen Spielzeit schoss der Stürmer für Augsburg neun Tore - sieben davon in der Rückrunde. „Michael hat sich im vergangenen Jahr nochmals richtig entwickelt. Zu seinen immer schon vorhandenen Qualitäten wie Spielwitz und Abschlussstärke konnte er in Sachen Frustrationstoleranz und Persönlichkeit nochmals einen deutlichen Schritt machen", sagte Freiburgs Sportdirektor Klemens Hartenbach. Der Sport-Club sei froh, dass der Transfer im zweiten Anlauf geklappt habe.