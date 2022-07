Deutschland mahnt Großbritannien im Brexit-Streit um Nordirland

Berlin, London – Nach dem Rücktritt des britischen Premierministers Boris Johnson hat die deutsche Regierung London aufgefordert, wieder den Dialog in der Nordirland-Frage mit der EU zu suchen. Auch eine künftige Regierung in Großbritannien müsse sich an völkerrechtliche Verträge halten, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Freitag in Berlin. "Insofern setzen wir darauf, dass die britische Seite nicht an einer Eskalation interessiert sein kann."