Dreiwöchige Totalsperre der Bahnstrecke im Brixental im Herbst

Ein Teil der Arbeiten am Leideggtunnel wurde bereits durchgeführt. Für die weiteren ist eine Totalsperre der Bahnstrecke notwendig.

Westendorf – Auf die Bahnpendler im Bezirk Kitzbühel kommt ein schwieriger Herbst zu. Gestern kündigten die ÖBB eine Totalsperre der Bahnstrecke zwischen Wörgl und Kitzbühel für den Zeitraum von 18. September bis 8. Oktober an. „Grund dafür sind dringend notwendige Sanierungsarbeiten am Leideggtunnel in der Windau“, sagt Christian Wieser von der ÖBB Infrastruktur AG. Bei einem Unwetter im Sommer 2021 war der im Jahr 1872 errichtete Tunnel betroffen und muss nun saniert werden. Nach der Komplettsperre ist der Tunnel dann noch zwei Wochen nur eingleisig befahrbar. „Auch dadurch ergeben sich noch einige Verzögerungen für den Bahnverkehr“, sagt Wieser.