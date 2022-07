Adler-Werk in Schwaz umgestaltet

(Fast) alles neu im Adler-Werk in Schwaz.

Schwaz – Ein großer rosa Pfeil – ein Kunstwerk von Christoph Hinterhuber – weist den Weg in den neu gestalteten Eingangsbereich: Das Adler-Werk in Schwaz wurde ausgebaut, die Empfangsräumlichkeiten nach Plänen von Stephan Hoinkes (dreiplus Architekten) in Zusammenarbeit mit ATP architekten ingenieure, Innsbruck, umgestaltet. Dabei habe man „ein besonderes Augenmerk auf nachhaltige Materialen gelegt“, heißt es.