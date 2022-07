Tiroler Festspiele Erl eröffnet: Feiern für ein „wehrfähiges Europa“

Erl – Der Angriffskrieg in der Ukraine, die Energie- und Preiskrise, die Pandemie und last but not least eine sich ankündigende Klimakatastrophe – die Brandherde der Gegenwart lassen sich im lauschigen Erl, aus dem prächtigen Saal der Tiroler Festspiele auch nicht einfach aussperren. Welche Themen bei der offiziellen Eröffnung der Sommersaison am Donnerstagabend auf der Bühne bestimmend sein werden, war somit schon vorgezeichnet.