Jetzt live: Tiroler ÖVP startet beim Parteitag in den Wahlkampf

Innsbruck, Alpbach – Für Landeshauptmann Günther Platter bedeutet der heutige Parteitag in Alpbach den Abschied nach 13 Jahren an der ÖVP-Spitze, für Toni Mattle ist es zugleich der Start in den Landtagswahlkampf. ÖVP-Parteimanager Martin Malaun geht bei „Tirol Live“ davon aus, dass der designierte Parteichef ein „ganz tolles Ergebnis“ einfahren wird. Weil es auch notwendig sei, dass die rund 500 Delegierten den ÖVP-Landeshauptmannkandidaten voll unterstützen.