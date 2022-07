Skoda Fabia wird zum Sportsfreund

Der Skoda Fabia fällt in der Ausstattungslinie „Monte Carlo“ besonders sportlich aus.

Innsbruck – Seit 2011 gehört es bei Skoda zum guten Ton, dass bei den Kleinen (Skala, Fabia und Kamiq) die Ausstattungslinie „Monte Carlo“ die besonders sportlichen Liebhaber der tschechischen Wolfsburger anspricht. Jetzt rollt auch der neue Skoda Fabia in dieser sportlichen Version vor, daher mussten wir ihn umgehend zum Test einladen.

In erster Linie bringt die „Monte Carlo“-Version des Fabia eine heißere Optik, aber keine Pferdestärken. Das ändert sich nur dann, wenn man – wie bei unserem Testwagen – den 150 PS starken Vierzylinder dazuordert, denn der legt sich mächtig ins Zeug. Doch beginnen wir am Anfang.

Das Kleid unseres Fabias ist übersät mit schicken Kanten und Knicken. Die Front wird von dem schwarzen, sportlich designten Kühlergrill dominiert, der, in Kombination mit den schwarzen Frontspoilerlippen und den umrandeten Nebelscheinwerfern, für bleibenden Eindruck in den Rückspiegeln der Konkurrenz sorgen wird. Zudem wurden die Stoßfänger vorne und hinten überarbeitet und unterstreichen den sportlichen Anspruch der „Monte Carlo“ Version. Auffällig ist auch das schwarze Dach, welches in einem kleinen Heckspoiler endet. Die dunklen Seitenscheiben und der angedeutete Heckdiffusor runden das dynamische Design des Skoda Fabia ab.