Pause für ÖFB-Star Wienroither wegen positivem Coronatest

Surrey – Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam muss im zweiten Gruppenspiel bei der EM in England am Montag (18.00 Uhr/live ORF 1) gegen Nordirland auf Laura Wienroither verzichten. Die Rechtsverteidigerin wurde positiv auf das Coronavirus getestet, wie der ÖFB am Samstagnachmittag verlautete. Die Arsenal-Legionärin weise milde Symptome auf und wurde umgehend isoliert. Es ist bereits der zweite Coronafall im Team nach jenem von Stürmerin Lisa Kolb, die gar nicht angereist war.