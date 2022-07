Kritik an "Alkohol oder Psychopharmaka"-Sager Nehammers auf VP-Parteitag

Bundeskanzler Karl Nehammer bei seiner Rede am Landesparteitag der Tiroler ÖVP in Alpbach.

Alpbach – Bundeskanzler und ÖVP-Bundesparteiobmann Karl Nehammer hat mit seiner "Alkohol oder Psychopharmaka"-Aussage am Samstag am Tiroler ÖVP-Parteitag in Alpbach für Aufregung in Sozialen Medien und Kritik durch die FPÖ gesorgt. Der Kanzler hatte gemeint, für den Fall dass man sinngemäß gegen Teuerung und Inflation nicht ausreichend gegensteuere: "Wenn wir jetzt so weitermachen, gibt es für euch nur zwei Entscheidungen nachher: Alkohol oder Psychopharmaka".