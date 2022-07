Wörgler Vereine stanzten „kleines“ Stadtfest aus dem Boden

Wörgl – Viel Zeit gab es nicht, um das heurige Stadtfest in Wörgl vorzubereiten. Bauarbeiten in der Bahnhofstraße standen einem der größten Feste Tirols zusätzlich im Wege – weswegen das Veranstaltungsareal auf etwa zwei Drittel der gewohnten Fläche begrenzt werden musste. „Um in so kurzer Zeit ein so tolles Fest vorzubereiten, gehört schon einiges dazu“, lobte BM Michael Riedhart bei der Eröffnung alle Beteiligten. Der Dank gelte vor allem den 23 Vereinen, die die Standln betreiben, und dem Team des Stadtmarketings für die Vorbereitung, meinte GF Lukas Weiss.