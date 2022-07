Barrierefreiheit: „Kriterium für Qualität, keine lästige Forderung“

Zu den Meilensteinen in der Entwicklung des ÖZIV gehören etwa die Mitbegründung der Integrativen Betriebe Tirol, die Gründung des Kriegsopfer- und Behindertenfonds und das Projekt ÖZIV-Support, ein Coaching- und Beratungsangebot für mehr Chancen am Arbeitsmarkt. Auch was die Barrierefreiheit betrifft, gibt es einige Erfolge, aber auch immer noch Aufholbedarf. So ergab eine ÖZIV-Einkaufsstraßenstudie in über 570 Geschäften und Lokalen in Innsbruck, dass nur 58 Prozent der Betriebe schwellenlos zugänglich sind. „Die Entwicklung stagniert“, so Lichtner.