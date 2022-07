Brand mit Explosionen in Rom: Zwei Gebäude evakuiert

Rom – Zum vierten Mal in einem Monat ist die Stadt Rom mit schweren Bränden konfrontiert. Nach mehreren Explosionen ist am Samstagnachmittag ein Brand in einem Park im östlichen Stadtviertel Centocelle ausgebrochen. Wegen des starken Windes verbreiteten sich die Flammen blitzartig, eine dicke schwarze Rauchwolke war in einem Großteil der Stadt zu sehen. Die Behörden rieten den Bewohnern des betroffenen Gebiets, auf der Straße Masken zu tragen.