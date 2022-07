Wanderer stürzte bei Langkampfen rund 30 Meter ab und wurde schwer verletzt

Langkampfen – Am Samstag gegen 19 Uhr wanderte ein 76-Jähriger mit seiner Lebensgefährtin in Langkampfen von der Köglalm in Richtung Hundsalm. Auf einer Anhöhe stolperte der Mann plötzlich. Er stürzte laut Polizei 20 bis 30 Meter über felsdurchsetztes Gelände ab. Die Frau setzte einen Notruf ab.