Kitzbüheler Damen und Silzer Herren Meister sind Tiroler Tennis-Meister

Innsbruck – Der Finaltag im Mannschaftssport Tennis, der Kampf um die Landestitel, ist umstritten. „Weil“, so Sportwart Härting vom TC Telfs, „nach sieben Spielen im Grunddurchgang der Mannschaftsmeister schon feststehen sollte.“ Zurückhaltend in dieser Frage, der seit November im Amt befindliche Wettspielreferent des TTV, Daniel Gufler. „Wir haben diese Regelung aus dem Vorjahr übernommen.“ Und so steht sie auch in den Durchführungsbestimmungen 2022.