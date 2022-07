Polizisten stoppten illegales Straßenrennen in Wien

Wien – Polizisten haben in der Nacht auf Sonntag in Wien-Favoriten ein illegales Straßenrennen gestoppt. Zwei erst 21 Jahre alte Probeführerscheinbesitzer rasten mit 155 und 151 km/h die Triester Straße stadtauswärts, dort sind 50 km/h erlaubt. Die Beamten fuhren hinterher und stoppten die Lenker. An Ort und Stelle wurden den jungen Männern ihre Probeführerscheine entzogen, berichtete die Polizei am Sonntag.