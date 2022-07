Warm, wärmer, heiß: Die Sommerhitze kommt nach Tirol zurück

Die letzten Wolken – wie hier über dem Gamsalmsee in Ehrwald – lösen sich in den nächsten Tagen auf, dann treibt die Sonne die Temperaturen wieder in die Höhe. © Leserfoto Monika Mariacher

Innsbruck, Wien – Wer das sonnige Sommerwetter in den vergangenen Tagen arg vermisst hat, darf sich freuen: Es wird jetzt jeden Tag ein bisschen besser. Und wärmer. Ab Mittwoch wird in Tirol dann auch wieder die 30-Grad-Marke erreicht. So sehen jedenfalls die Prognosen der Experten der Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ) aus.

Entgeltliche Einschaltung

Das erste Juli-Drittel ist vorbei, und tatsächlich war es bisher relativ ausgeglichen, was die Temperaturen betrifft: „Besonders im Norden war es bisher gar zu kühl im langjährigen Vergleich, denn die beständige Nordwestströmung der letzten Tage brachte neben kräftigem Wind viele Wolken und niedrige Temperaturen um 20 Grad“, sagt Chefmeteorologe Manfred Spatzierer. In den Landeshauptstädten liegen Anfang Juli durchschnittlich die Temperaturen bei 26 oder 27 Grad.

Die Kaltfront, die in den letzten Tagen für die Abkühlung samt dunkler Wolken gesorgt hat, zieht nun ab. Dahinter verlagert sich ein Hoch nach Mitteleuropa. Das Wetter beruhigt sich. Die Wolken werden weniger und jeden Tag klettert das Quecksilber ein bisschen höher im Thermometer. Am Mittwoch sind in Teilen Tirols schon wieder 30 Grad möglich.

📸 Bildergalerie | Sommer in Tirol: Die besten Leserfotos

10x Wanderausrüstung zu gewinnen TT-ePaper 4 Wochen gratis ausprobieren, ohne automatische Verlängerung Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Was am Sonntagnachmittag mit ein paar schüchternen Sonnenstrahlen zwischen den dichten Wolken anfängt, setzt sich am Montag fort: Während sich von den Kitzbüheler Alpen bis in die nördliche Obersteiermark noch dichte Wolken mit einzelnen Regenschauern halten, scheint abseits davon schon häufiger die Sonne. Quellwolken, die sich am Nachmittag über Tirol bilden, bleiben harmlos. Der Wind weht mäßig, im Osten lebhaft aus Nordwest. Maximal erreichen die Temperaturen 18 bis 27 Grad.

Sonnig und trocken wird der Dienstag in Tirol und Vorarlberg. Im Norden und Osten Österreichs gibt es einen freundlichen Mix aus Sonne und Wolken. Im Waldviertel sowie im östlichen und südlichen Bergland gehen allerdings vereinzelt Regenschauer nieder. Mit den Temperaturen geht es weiter aufwärts: 20 bis 28 Grad sind die Höchstwerte.

30 Grad und mehr ab Mittwoch

Ein richtig schöner Sommertag wird der Mittwoch. Nicht nur in Tirol, in ganz Österreich strahlt die Sonne, höchstens ein paar Schleierwolken ziehen über den Himmel. Und mit 25 bis 32 Grad ist es wieder recht warm. Ziemlich ähnlich sehen die Aussichten für Donnerstag aus: viel Sonne, zum Nachmittag hin dann aber auch ein paar größere Quellwolken über den Bergen. Ob es in Tirol – wie möglicherweise mancherorts in Österreich – am Donnerstag weit über die 30-Grad-Marke geht, lässt sich noch nicht sagen.

Unbeständig und wieder weniger heiß sehen die Aussichten nach aktuellem Stand für Freitag aus. Schauer und Gewitter sind besonders inneralpin und im Süden Österreichs bis zum Nachmittag zu erwarten. Bei 24 bis 31 Grad bleibt es aber warm.