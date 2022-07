Klarer Sieg gegen Leipzig: Raiders Tirol feierten vierten ELF-Sieg in Folge

Innsbruck – Die Raiders Tirol haben in der European League of Football das vierte Spiel in Folge gewonnen. Die Tiroler feierten am Sonntag gegen die Leipzig Kings vor etwa 3.400 Zuschauern in Innsbruck einen ungefährdeten 37:6-Sieg. Damit bilanziert die Mannschaft um Quarterback Sean Shelton bei vier Siegen und zwei Niederlagen.