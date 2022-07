Motorradfahrerin (30) bei Unfall in Thiersee lebensbedrohlich verletzt

Thiersee – Eine deutsche Motorradlenkerin (30) wurde am Sonntagnachmittag bei einem schweren Unfall in Thiersee lebensgefährlich verletzt.

Die Frau fuhr gegen 15.40 Uhr auf der L32 von Westen kommend in Fahrtrichtung Kufstein. In einer Rechtskurve geriet sie über die Fahrbahn hinaus und stürzte danach 25 Meter über sehr steiles Waldgelände ab. Die 30-Jährige blieb schwer verletzt unter ihrem Motorrad liegen. Zeugen des Unfalls leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Die Motorradfahrerin wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in die Klinik Innsbruck geflogen. (TT.com)