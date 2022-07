„Sophias Wunderwelt“: Heimat in Buchform gegossen

Der in Kirchberg lebende Autor stellt damit sein insgesamt 18. Buch und sein zweites Kinderbuch vor. Alle zehn Geschichten des reichlich bebilderten Buches spielen in der Region Kitzbühel und Kirchberg, der Heimat von Gassner. „Ich stamme ursprünglich aus Linz, habe viele Jahre mein Unternehmen in Kitzbühel betrieben und lebe in Kirchberg“, sagt Gassner. Er wolle in dem Buch seine Begeisterung für seine Heimat wieder- und auch weitergeben.