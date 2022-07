Pläne für Land und Kultur: „Tirol Live" heute ab 18 Uhr auf TT.com

Am Samstag bewies die Tiroler ÖVP, dass sie hinter Wirtschaftslandesrat Anton Mattle steht. Mattle wurde mit 98,9 Prozent zum neuen Tiroler ÖVP-Obmann gewählt. Heute ist Mattle Gast in „Tirol Live“. Er wird zur aktuellen Stimmung in der Parte­i Stellung nehmen, aber auch seine Pläne als Landeshauptmann darlegen. Wie will Mattle die Energiewende schaffen, die Bauern wegen der Wolfsrisse beruhigen oder die ewige Transitfrage lösen?