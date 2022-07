Kleines Mädchen saß in Krems in Spielautomat fest

Krems – Ein Mädchen ist am Sonntag in Krems in einem Spielautomaten festgesessen. Das Kind war nach Angaben der Feuerwehr Krems in die Ausgabeklappe des in einem Kino platzierten Geräts geklettert und konnte sich nicht mehr selbst befreien. Angeforderte Feuerwehrmitglieder kamen zu Hilfe und holten das Mädchen heraus. Es blieb unverletzt und wurde den Eltern übergeben.