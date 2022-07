Betrunkener 38-Jähriger widersetze sich in Schwaz der Festnahme

Schwaz – Ein rabiater 38-Jähriger verletzte am Sonntagabend nicht nur einen Polizisten sondern auch sich selbst. Gegen 22.10 Uhr bekam es eine Schwazer Streife zum ersten Mal mit dem offensichtlich alkoholisierten Mann zu tun. Die Beamten waren wegen familiärer Streitigkeiten gerufen worden. Nachdem die Sache geklärt war, fuhren die Polizisten wieder weg.

Auf der Dienststelle angekommen, steigerten sich die Aggressionen des Mannes weiter. Er leistete so heftig Gegenwehr, dass einer der Beamten verletzt wurde. Der 38-Jährige schlug laut Polizei außerdem mehrmals mit dem Kopf gegen die Gitterstäbe der Arrestzelle. Dabei verletzte er sich. Nach Abschluss der Ermittlungen wird der Mann an die Staatsanwaltschaft Innsbruck und an die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt. (TT.com)