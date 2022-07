Langes Warten und großes Minus beim Autokauf

© Jochen Tack via www.imago-images.de

Bei den Kraftfahrzeugen (Kfz) insgesamt wurden in Österreich um rund 23 Prozent weniger Neuzulassungen als im abgelaufenen Jahr gemeldet.

Innsbruck, Wien – Wer sich ein neues Auto kaufen will, braucht derzeit oft viel Geduld. Bei Neuwagen kommt es je nach Modell, Baureihe Motorisierung oder Ausstattung zu Wartezeiten von teils oft auch weit über einem Jahr. Der Grund sind unter anderem Lieferprobleme, die Folge des Rohstoffmangels sowie fehlender Chips und elektronischer Bauteile sind.

Das größte Problem sei, dass man vielen Kunden keine verbindlichen Zusagen über den Liefertermin machen könne, sagt der Tiroler Obmann des Fahrzeughandels, Dieter Unterberger. Am besten sei es, frühzeitig beim Händler nachzufragen. Auf mögliche Lieferprobleme müsse man aber gefasst sein.

Im ersten Halbjahr 2022 gab es in Österreich laut Statistik Austria 108.606 Pkw-Neuzulassungen, um fast ein Fünftel weniger als im ersten Halbjahr 2021. Gegenüber dem Vor-Corona-Jahr 2019 sei das ein Einbruch um 38,3 Prozent, so Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas. Die Pkw-Neuzulassungen in Österreich seien auf den tiefsten Wert seit 44 Jahren gesunken. Bei Dieselautos gab es heuer ein Minus um 29 Prozent, bei Benzinern um 21, bei Diesel-Hybrid um 10 und bei reinen Elektroautos um 5,6 Prozent.